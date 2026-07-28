Президент України Володимир Зеленський у Білому домі зустрівся із президентом США Дональдом Трампом перед тим, як відправитися на похорон сенатора Ліндсі Грема, який був близьким соратником Трампа та другом України.

За даними української сторони, преса не була присутня на зустрічі президентів, яка мала розпочатись о 16.30 за Києвом.

Суспільне з посиланням на кореспондентку з місця подій о 18 година вказало, що зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі закінчилася. Вона тривала близько години.

Зеленський уже залишив Білий дім, а прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу саме прибув туди. Після його зустрічі з Трампом усі троє лідерів вирушать на похорон, пише ВВС.

Тим часом американські парламентарі почали прибувати до Капітолію, де відбудеться прощання з сенатором Гремом.

Після прощання Зеленський має зустрітися з сенаторами, які розглядають законопроєкт про санкції проти Росії. Як повідомила посолка України в США Стефанішина, сенатори очікують голосування вже сьогодні.

Підпис до фото,Зеленський прибув до Білого дому без зайвого розголосу, увійшовши через бічні двері. Зустрічі Трампа з Зеленським і Нетаньягу вважаються “робочими візитами”, тому проходять без особливої урочистості

Напередодні візиту до Великої Британії та США Зеленський дав інтерв’ю Sky News, в якому розповів про те, що планує обговорити з Трампом “захист повітря” та санкції проти Росії.

Хоча він прямо не сказав, що саме вони обговорять у контексті ППО, можна припустити, що це – ліцензії на виробництво ракет до систем PATRIOT.

Про це згадував Трамп на саміті НАТО в Анкарі 8 липня. Тоді під час спільної пресконференції з Зеленським він підтвердив, що США планують надати Україні дозвіл на виробництво цих ракет.

“Тоді ви не зможете скаржитися, що ми постачаємо їх недостатньо. Ми скажемо: виробляйте самі”, – сказав він.

Зустріч президентів України та США в Анкарі деякі оглядачі назвали проривом для Києва – зокрема через радикальну зміну риторики Трампа, який щедро хвалив українців і особисто Володимира Зеленського під час їхньої пресконференції.

Про те, що позиція Трампа змінилась після кількох зустрічей на полях міжнародних самітів (зокрема G7 у Франції), пишуть і закордонні видання, зокрема The Wall Street Journal. За словами джерел WSJ, Трампа вразила стійкість Зеленського, який веде бойові дії глибоко на території РФ.

Джерела видання кажуть, що Трамп почав захоплюватися українською індустрією безпілотників, особливо її здатністю захищатися від тих самих БпЛА, з якими стикаються США у війні з Іраном.

Крім того, високопосадовець Білого дому нагадав, що Трамп любить переможців – і Зеленський, на думку президента США, дедалі більше схожий на такого.

Сенат США підтримає Україну

З Великої Британії президент вирушив до Вашингтона, щоб взяти участь у похороні сенатора Ліндсі Грема, який був послідовним прихильником України у команді Дональда Трампа. Він висловлювався на її підтримку навіть у часи похолодання стосунків між президентами Трампом і Зеленським після скандалу у Білому Домі в лютому 2025 року.

Напередодні своєї смерті, 10 липня сенатор зустрічався у Києві з Володимиром Зеленським.

Ввечері 11 липня Грем помер. Йому був 71 рік.

Похоронні заходи на честь покійного сенатора відбудуться у Вашингтоні та у його рідному штаті Південна Кароліна. Вони триватимуть два дні, 28-29 липня.

Підпис до фото,Після сварки Зеленського і Трампа у лютому 2025 року Грем критикував президента України, але вони швидко відновили спілкування

Сенатор Грем був ініціатором й одним з авторів законопроєкту про санкції проти Росії. Цей законопроєкт встановлює “каральні” митні тарифи для країн, які імпортують російські енергоресурси. У початковому проєкті йшлося про митну ставку на рівні 500% для всіх імпортерів, утім зараз, за даними Reuters, він передбачає кілька винятків, а максимальна ставка становитиме 100%.

Як розповів Ліндсі Грем у своєму останньому інтервʼю BBC News Україна, 85 зі 100 сенаторів стали співавторами цього проєкту – тобто публічно підтримали його внесення і просування.

Грем був переконаний, що цей законопроєкт дасть президенту Трампу інструмент для тиску на Китай, Індію та інші країни, які купують дешеву російську нафту і допомагають президенту РФ Володимиру Путіну продовжувати війну.

“Коли ви запроваджуєте 25% мито для Індії за купівлю російської нафти, це справді спрацювало. Тому ця ідея – покарати тих, хто купує у Путіна, фактично позбавляючи його доходів, – на мою думку, є хорошою”, – казав Грем BBC.

Вже наступного тижня Сенат США може проголосувати за цей пакет санкцій повідомляє Axios. За даними джерела, демократи дали зрозуміти республіканським колегам, що готові підтримати документ.

Після церемонії прощання з Ліндсі Гремом Зеленський має зустрітися з американськими сенаторами, співавторами законопроєкту про санкції проти РФ.

За даними видання The Hill, усіх 100 американських сенаторів запросили на зустріч з президентом України.

Видання зазначає, що протягом кількох місяців невеликі групи сенаторів США зустрічалися з президентом України, щоб обговорити питання надання допомоги Києву та запровадження додаткових санкцій проти Росії.