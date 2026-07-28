Президент Зеленський коротко повідомив про зустріч з президентом Трампом.

-Хороша зустріч із Президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України.

Обговорили з Президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку.