Прем’єр Польщі Дональд Туск відреагував на гучний напад на українців у Вроцлаві та закликав президента Кароля Навроцького вжити заходів для вирішення ситуації.

Про це очільник польського уряду заявив на відкритті засідання уряду, передає RMF24.

Туск звернувся до президента Навроцького і наголосив на необхідності «оголосити війну насильству».

«Ми повинні вести рішучу війну проти насильства. Бандити, хулігани та ця патологія насильства набули сміливості та зухвалості, оскільки отримали політичний патронат», — сказав прем’єр.

Окрім того, Туск звернувся до лідера опозиційної партії Польщі «Право і справедливість» (PiS) Ярослава Качинського з проханням припинити «заклики до створення ополчень, як він робив нещодавно, бо поліція йому не підходить».

Польський прем’єр наголосив, що один із нападників на українку раніше вихвалявся у соцмережах своєю нібито участю у захисті кордону. За словами Туска, подібні заяви часто використовують люди, які прикривають націоналістичною риторикою власні радикальні погляди.

«У Польщі ми особливо чутливі до випадків насильства, коли його жертвами стають найуразливіші — жінки, діти та хворі. Я невипадково порушую цю тему на засіданні уряду, адже йдеться про повторювані акти агресії. Національні упередження та ненависть нерідко стають причиною насильства. Українці часто опиняються серед його жертв», — заявив Туск.

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