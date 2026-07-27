У Вроцлаві двоє чоловіків спортивної статури напали на українську пару через те, що почули у магазині український акцент.

Першою про це розповіла мати постраждалої.

Брат Анастасії, Павло, розповів, що дівчина дістала кілька разів по обличчю, має розірване вухо, її вдарили електрошокером: «Коли я прибув на місце, вона вся була залита кров’ю. У Макса — підозра на струс мозку, у нього розбите обличчя та голова».

«Певно, ви хочете знати, чому це з ними сталося. Анастасія зробила їм (нападникам — ред.) зауваження в ”Жабці”, бо вони без дозволу пролізли перед ними в чергу, її обізвали. Коли вони вийшли з магазину… це ви вже бачите на відео. Ті, хто мене знає, знають, що, попри стільки років життя в Польщі, я “гаркавлю” (розмовляю з акцентом — ред.), так само як і моя сестра, насправді саме це й стало причиною, бо самі нападники цим похвалилися. Маю величезну надію, що цю справу доведуть до кінця і ці покидьки отримають за це заслужене покарання», — написав Павло.