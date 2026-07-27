Західні країни, включаючи Сполучені Штати, оголосили про послаблення санкцій проти Сирії, але інвестори залишаються обережними.

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав до скасування всіх санкцій проти Сирії, завершуючи свій дводенний візит до країни в неділю, повідомляє Euronews.

Під час свого візиту Гутерріш зустрівся з високопосадовцями, включаючи президента Ахмеда аш-Шараа, міністра закордонних справ Асаада аш-Шайбані та спікера нового перехідного парламенту, який провів свою першу сесію цього місяця. Також у Дамаску він зустрівся з членами миротворчих сил ООН, розгорнутих на окупованих Ізраїлем сирійських Голанських висотах, а також з представниками громадянського суспільства Сирії, різних громад, жінок та молоді. Він також відвідав в’язницю Седная поблизу столиці, найвідоміший за жорстокістю заклад Сирії за часів Асада.

Багато країн, переважно на Заході, запровадили санкції за часів поваленого правителя Башара Асада. Нова влада Сирії з грудня 2024 року намагається перегорнути сторінку після понад 13 років війни, перезавантажити економіку та відновити інфраструктуру й інституції.

Західні країни, включаючи Сполучені Штати, оголосили про послаблення санкцій щодо Сирії, але інвестори залишаються обережними, тоді як Світовий банк оцінив, що післявоєнна відбудова країни може коштувати 216 мільярдів доларів (190 мільярдів євро).

«Я вітаю кроки, які послабили санкції та відкрили нові можливості для економічного відновлення, але всі ці санкції мають бути негайно зняті», – сказав Гутерріш на прес-конференції в Дамаску, завершуючи те, що він назвав «глибоко змістовним і продуктивним візитом».

«Організація Об’єднаних Націй підтримує народ Сирії в цей ключовий момент. І я приїхав з найрішучішим закликом до міжнародної спільноти, закликом не шкодувати зусиль для підтримки сирійського народу та сирійського уряду, – сказав Гутерріш. – Сирії потрібні інвестиції в її народ, її економіку та її інституції. Сирії потрібна підтримка для відновлення основних послуг, відновлення інфраструктури, відродження засобів до існування».

Він також додав, що країна потребує допомоги «для безпечного, добровільного та гідного повернення біженців та внутрішньо переміщених осіб».

За даними ООН, з моменту повалення Асада до Сирії повернулося близько 1,7 мільйона біженців, тоді як близько 5,5 мільйона людей залишаються переміщеними особами всередині країни та шість мільйонів за кордоном.

Гутерріш — перший голова ООН, який відвідав Сирію з часів свого попередника Пан Гі Муна у 2009 році, за два роки до початку війни в Сирії, в якій загинуло понад півмільйона людей.

Як повідомляло Інше ТВ у квітні, Україна та Сирія відкриють посольства у Києві та Дамаску – МЗС