5 квітня Андрій Сибіга повідомив, що під час переговорів із главою МЗС Сирії Асаадом Хасаном аш-Шейбані сторони обговорили безпекові питання, економічну взаємодію та гуманітарні ініціативи, спрямовані на розвиток співпраці між країнами. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Найближчим часом у Києві та Дамаску планується відкриття посольств, що стане важливим кроком у розвитку двосторонніх відносин та зміцненні взаємодії між Україною та Сирією.

Окрему увагу сторони приділили розвитку логістики, торговельних і морських маршрутів, які можуть стати основою для розширення економічної взаємодії та створення нових можливостей для громад обох країн. Також ішлося про продовольчу безпеку, зокрема ініціативу “Зерно з України”, що має підтримати стабільність у регіоні.

За словами Сибіги, двостороння торгівля вже суттєво зросла, і політики бачать потенціал для її подальшого розширення як інструменту зміцнення економічних і суспільних зв’язків.