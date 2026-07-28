Внаслідок атаки рф на Миколаївщину постраждали четверо цивільних осіб – розпочато розслідування.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом чергової атаки зс рф по території міста Миколаєва та Миколаївського району.

За даними слідства, 28 липня 2026 року військовослужбовці рф здійснили атаку із застосуванням озброєння різного типу.

Попередньо встановлено, що ворог застосував 2 керовані авіаційні бомби, 5 крилатих ракет та 2 реактивні безпілотні літальні апарати.

Унаслідок ворожої атаки постраждали четверо цивільних осіб.

Зокрема, травмовано трьох мешканців Миколаєва – двох чоловіків та жінку. У Миколаївському районі постраждав 86-річний чоловік. Його з опіками госпіталізовано.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, об’єкти цивільної та промислової інфраструктури, транспортні засоби. На окремих об’єктах виникли пожежі.

Прокурори спільно з правоохоронцями документують наслідки атаки та вживають заходів для встановлення всіх обставин чергового воєнного злочину військовослужбовців рф.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).