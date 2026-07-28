Делегація США покинула засідання Ради Безпеки ООН через заяви представника Франції, який розкритикував США за голосування на боці росії та Північної Кореї.

Про це пише BBCі Громадське.

Минулого тижня США приєдналися до Північної Кореї та росії, проголосувавши проти продовження терміну повноважень Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка.

Після цього місія Франції при ООН розкритикувала США та порівняла країну з Північною Кореєю та росією: «США колись були маяком прав людини. Більше ні».

У відповідь посол США в ООН Майк Волц звинуватив Францію в тому, що вона проголосувала за керівника з прав людини, який «читав лекції» демократичним країнам, одночасно «підлаштовуючись під найгірших гнобителів світу».

А згодом на екстреному засіданні Ради Безпеки щодо війни в Україні делегація США вийшла з зали, коли виступав посол Франції Жером Боннафон. За словами представника США, Дена Негреа заявив, делегація продовжуватиме робити подібні протести, доки Франція «не відмовиться від своєї поблажливої ​​та зневажливої ​​риторики».