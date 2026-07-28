Кабінет Міністрів доручив Міністерству культури та стратегічних комунікацій разом із Міністерством фінансів розробити механізм державної підтримки книговидавничої галузі, яка зазнає значних втрат через російські обстріли. Про це 27 липня повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає УНН.

Доручив Мінкультури та Мінфіну підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Росія системно знищує українське книговидання. Росіяни постійно атакують друкарні, видавництва та книжкові склади. Лише за липень знищено 1,5 млн примірників українських книжок, а збитки обчислюються сотнями мільйонів гривень – зазначив Корецький.

За його словами, під час російської атаки 19 липня одна з друкарень втратила виробничі приміщення та понад 400 тисяч шкільних підручників.

Водночас пошкоджень зазнали й інші підприємства галузі.

Прем’єр-міністр наголосив, що уряд має намір підтримати українських книговидавців, незважаючи на обмежені фінансові можливості держави.

Навіть в умовах обмежених бюджетних ресурсів держава знайде можливість підтримати українську книгу. Це допоможе підприємствам відновити роботу, поповнити фонди публічних бібліотек і зберегти спроможність українського книговидання – підкреслив Корецький.