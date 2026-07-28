Українські аграрії б’ють на сполох і попереджають уряд, що тривала блокада морських портів України загрожує утворенням надлишку агропродукції, який буде тиснути на ринок, а закупівельні ціни вже стали нижчі за собівартість виробництва.

Про це повідомила Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), яка представляє інтереси понад 1400 малих і середніх агропідприємств України, звернулася до Прем’єр-міністра Сергія Корецького із закликом невідкладно вжити антикризових заходів через припинення суднозаходів до українських чорноморських портів.

ВАР наголошує, що поєднання проблем із морською логістикою, пошкодженою портовою інфраструктурою, обмеженнями експорту та зростанням вартості ресурсів створює загрозу збитковості виробництва, банкрутств підприємств і розриву виробничого циклу.

«Виклики, з якими зараз стикається аграрний сектор, за сукупністю факторів є значно небезпечнішими та важчими за наслідками навіть порівняно з 2022 роком. На аграрний сектор стрімко насувається криза збитковості виробництва, що матиме негативний мультиплікативний ефект для всієї економіки», — йдеться у зверненні ВАР.

За оцінками експертів ВАР, у 2026/2027 маркетинговому році виробництво основних зернових та олійних культур становитиме близько 81,4 млн тонн, а з урахуванням перехідних залишків загальний ресурс продукції для споживання та експорту сягне близько 85 млн тонн.

Водночас Україні необхідно експортувати близько 67 млн тонн агропродукції. Проте за умови зупинки морських портів експортні можливості можуть скоротитися до 1,7 млн тонн на місяць, що створить надлишок продукції на внутрішньому ринку.

«Тривала блокада морських портів загрожує утворенням величезного товарного надлишку — від 27,4 до 32,4 млн тонн агропродукції буде тиснути на ринок протягом усього маркетингового року», — зазначають у ВАР.

За даними асоціації, через зупинку закупівель трейдерами закупівельні ціни вже почали стрімко падати. В окремих випадках вони знизилися до 7000 грн за тонну, що є нижчим за повну собівартість виробництва.

«Ситуація вимагає негайних рішень. Ідеться не про звичайне сезонне погіршення кон’юнктури, а про ризик розриву виробничого циклу в одному з ключових секторів української економіки», — наголосили у ВАР.

Для запобігання масштабній економічній та банківській кризі аграрії закликають уряд запровадити антикризовий пакет заходів. Серед пропозицій — пільгове кредитування для поповнення обігового капіталу під осінню посівну, реструктуризація чинних агрокредитів, державні гарантії за кредитами та перегляд окремих умов програми «5-7-9%».

Також ВАР пропонує провести аудит пошкоджень портової інфраструктури Великої Одеси та дунайських портів, визначити пріоритетні об’єкти для відновлення і спрямувати фінансування на ремонт та модернізацію перевалочних потужностей.

«Надзвичайні обставини, в яких знаходиться аграрна галузь та економіка країни в цілому, вимагають так само надзвичайних рішень, що виходять за межі повноважень Міністерства аграрної політики та можуть бути вирішені виключно на рівні Кабінету міністрів України — йдеться у зверненні.

Разом з тим аграрії закликали Прем’єр-міністра провести особисту зустріч із представниками ВАР для обговорення термінових заходів підтримки галузі.