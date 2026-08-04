В Ірландії частина українців ризикує втратити державне житло та соціальну підтримку – понад 100 громадських організацій звернулись до уряду з попередженням про можливі наслідки таких змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTE.

Йдеться про українців з інвалідністю, які отримують державне забезпечення житлом у межах статусу тимчасового захисту. Коаліція зі 121 організації попередила, що заплановані зміни можуть поставити цю вразливу групу перед вибором – житло чи фінансова допомога.

За словами Форуму громадянського суспільства України, скасування державного забезпечення житлом одночасно зі зниженням щомісячної виплати тим, хто приймає українських біженців у себе, стало “вкрай руйнівним, контрпродуктивним і повторно травмуючим” для людей на тлі триваючої війни.

У чому саме полягає ключова умова

Найгостріша частина проблеми стосується допомоги по інвалідності (Disability Allowance): людей можуть змусити офіційно відмовитись від цієї фінансової підтримки в обмін на продовження доступу до державного житла.

За даними форуму, мешканцям також повідомляли, що отримання деяких соціальних виплат можуть розцінити як доказ вразливості під час визначення права на подальше проживання, а деяким казали, що саме продовження державного забезпечення житлом може вплинути на право отримувати ці виплати.

Чим це загрожує родинам

У зверненні зазначається, що людей, яким продовжать надання житла, можуть переселити в інші частини країни, порушуючи доступ до медичної допомоги, послуг для людей з інвалідністю та вже налагоджених мереж підтримки.

Родини також можуть розділити, якщо людині з інвалідністю дозволять залишитись у державному житлі, а родичів, які надають щоденну підтримку, змусять виїхати. За словами організацій, це спричинить “суттєве порушення неформальних механізмів догляду”.