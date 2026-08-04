Російський диктатор Володимир Путін більше не володіє ініціативою у війні проти України, заявив президент України Володимир Зеленський Fox News під час минулотижневого візиту до Сполучених Штатів. Численні європейські лідери, схоже, поділяють оптимістичну оцінку Зеленського. «Позиція України сильніша, ніж будь-коли з початку війни», – прокоментував останніми днями президент Фінляндії Александер Стубб.

Прогрес України пропонує рідкісну можливість посилити тиск на Путіна та створити умови для переговорного завершення найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни. Однак це вікно, ймовірно, виявиться тимчасовим. Тому європейські партнери Києва повинні скористатися моментом і продемонструвати, що вони здатні рішуче діяти на міжнародній арені, збільшуючи підтримку України, пише Atlantic Council.

Останній реальний шанс для України завершити війну настав в останні тижні 2022 року. Успіх харківського контрнаступу України та звільнення Херсона дозволили Києву отримати ініціативу на полі бою, залишивши відступну армію Путіна в стані деморалізованого безладу. Війна, здавалося, вступала у вирішальну фазу, і Україна була готова відбити вторгнення Росії. У цей критичний момент західні партнери Києва втратили самовладання. Їхній страх перед ескалацією дав Путіну рятівне коло.

Обережність Заходу означала, що Росія змогла перегрупуватися, мобілізувати додаткові людські ресурси, розширити оборонне виробництво та побудувати великі укріплення. На той час, коли Україна розпочала великий наступ наступного літа, Росія оговталася, і шанс був упущений. Оскільки хід війни знову повертається на користь України, європейські лідери тепер повинні уникати повторення помилок 2022 року.

З початку поточного року з’являється все більше ознак того, що ініціатива перейшла від Росії до України. На передовій війни російська армія намагалася просуватися протягом 2026 року, зазнаючи рекордних втрат. Хоча Москва все ще може використовувати значні резерви людських ресурсів, вважається, що Путін наразі втрачає в Україні більше людей, ніж він може реально набрати, не наказуючи політично ризиковану масову мобілізацію.

Позиції України також помітно покращуються поза полем бою. Швидко розвивається вітчизняна індустрія безпілотників у країні, що дозволила розпочати високоефективну кампанію ударів середньої дальності проти російської логістики. Це зриває вторгнення та ізолює окупований Крим.

Паралельно, розширення далекобійних ударів українських безпілотників по військових та промислових цілях глибоко всередині Росії спричинило паливну кризу та донесло інформацію про вторгнення до російської громадськості. Повідомлення про нові атаки та зображення палаючих російських нафтопереробних заводів стали звичайною темою в російських соціальних мережах. Україна також з дедалі більшим успіхом атакує російське судноплавство, намагаючись позбавити Кремль життєво важливих експортних доходів.

Разом із кумулятивним ефектом міжнародних санкцій, ці українські удари створюють дедалі більші труднощі для військових зусиль Кремля, а також загрожують дестабілізацією внутрішньої ситуації в Росії. Це призвело до дедалі оптимістичніших оцінок перспектив України. Однак, щоб повною мірою скористатися нинішнім скрутним становищем Путіна, Україні знадобиться більше підтримки з боку союзників країни.

Сполучені Штати за президента Трампа залишаються незамінним партнером, особливо з точки зору обміну розвідувальними даними та передової технологічної підтримки. Однак, з початку 2025 року стало зрозуміло, що нинішня адміністрація США більше не готова нести основний тягар підтримки військових зусиль України. Натомість, Європа повинна продовжувати збільшувати підтримку.

Пріоритети включають вирішення проблеми обмежень у людських ресурсах України. Європейські уряди повинні переглянути давні обмеження на фінансування витрат на військовий персонал. З огляду на надзвичайне навантаження на національний бюджет України, суттєві реформи, спрямовані на покращення набору, утримання та мобілізації військовослужбовців, вимагають значних додаткових ресурсів для фінансування конкурентоспроможних заробітних плат та стимулів за службу.

Підтримку цих витрат слід розглядати як інвестицію в європейську безпеку, а не як бюджетну допомогу лише Україні. Додаткове фінансування розширених навчальних місій, спеціалізованих програм для операторів безпілотників та фахівців з радіоелектронної боротьби, реабілітаційних ініціатив та медичної підтримки на полі бою ще більше зміцнять військові позиції України.

Ще одним важливим елементом є підтримка оборонного сектору України. Замість того, щоб покладатися переважно на передачу зброї з існуючих арсеналів, європейські уряди повинні розширити використання механізмів ЄС для забезпечення передбачуваного, довгострокового фінансування українського оборонного виробництва. Україна вже продемонструвала свою здатність до інновацій та швидкого виробництва, але все ще не має достатніх ресурсів для збільшення виробництва.

Європа також повинна надати Україні привілейований доступ до критично важливих технологій, включаючи передову електроніку, інфраструктуру хмарних обчислень, інструменти штучного інтелекту та системи зв’язку. У багатьох випадках перешкодою є не технологічна нестача, а регуляторні бар’єри та режими експортного контролю, розроблені для мирних умов, а не для великої європейської війни.

Промислова інтеграція не менш важлива. Українські оборонні компанії повинні бути включені до європейських систем закупівель, спільних підприємств, дослідницьких програм та ланцюгів поставок. Перевірені в бойових діях українські системи повинні отримати прискорений доступ до європейських ринків завдяки спрощеним процедурам сертифікації. Європа, очевидно, має багато що запропонувати Україні, але Україна також має багато що запропонувати Європі.

Психологічна стійкість також має стати частиною стратегії підтримки Європи. Після більш ніж чотирьох років повномасштабної війни бойовий стрес, травми та посттравматичний стресовий розлад більше не є індивідуальними викликами, а стратегічними питаннями. Європа має світовий досвід у сфері психічного здоров’я та реабілітації. Інтеграція цих можливостей у систему військового відновлення України зміцнить довгострокову стійкість країни так само, як і постачання боєприпасів чи обладнання.

Зрештою, Європа повинна зберегти політичну єдність, водночас збільшуючи ціну агресії для Москви. Це означає посилене забезпечення дотримання існуючих санкцій, жорсткіший контроль над мережами обходу санкцій та більш скоординовані зусилля щодо протидії російським операціям впливу за кордоном.

Це також вимагає серйозної інформаційної стратегії. Європа володіє величезними аналітичними, медійними та технологічними ресурсами, проте російська дезінформація продовжує підривати громадську підтримку України. Європа повинна не лише захищатися від ворожих наративів, а й активно оскаржувати легітимність російської агресії та наративів, які її підтримують, як всередині, так і за межами Росії.

У сукупності ці заходи становитимуть щось більш значуще, ніж підтримка України. Вони представлятимуть європейську стратегічну агентність. Роками європейські лідери говорили про стратегічну автономію та становлення Європи як серйозного гравця у сфері безпеки. Найближчі місяці можуть стати найчіткішим випробуванням реалістичності цих амбіцій.

Леся Огризко — директор Центру безпеки імені Сагайдачного в Києві.