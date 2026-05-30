Цей навчальний рік у миколаївських школах пройшов у різних форматах навчання — офлайн, онлайн, змішано. Попри всі виклики, у місті стабільно працювали 64 заклади загальної середньої освіти, де навчається понад 34 тисячі учнів.

Про результати навчального року, що завершився, поінформували у Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Так, навчання у 9-х класах звершив 3961 учень, з них 211 отримали свідоцтва з відзнакою, в 11-х – 2029 учнів, із них 168 — з відзнакою.

Понад півтори тисячі школярів взяли участь в інтелектуальних змаганнях і гідно представили Миколаїв.

