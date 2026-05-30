Влада Катару не пішла на вимогу Ірану без будь-яких умов розблокувати $12 млрд іранських активів, чого Тегеран хотів у рамках врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Про це у суботу, 30 травня, повідомив телеканал Iran International, що працює з Лондона, пише Кореспондент.

“Джерело, знайоме з переговорами, заявило, що недавній візит до Дохи високопоставленої іранської делегації на чолі зі спікером парламенту Ірану Мохаммадем Багером Галібафом, який має принципове значення, став великим дипломатичним фіаско для Тегерана”, – йдеться у публікації.

Стверджується, що, незважаючи на тверду вимогу Тегерана негайно і без умов розблокувати $12 млрд разом з оприлюдненням меморандуму про наміри зі США, катарська влада погодилася розморозити лише половину коштів і лише при суворих обмеженнях.

Джерела заявляють, що Доха запропонувала розморозити лише $6 млрд у вигляді кредиту, на який Тегеран купував би лише катарські товари.