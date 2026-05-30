Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до Одеси, щоб перевірити захист південних рубежів та приділити увагу підвищенню здатності ефективно діяти на морі.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Інше ТВ.

У межах візиту були заслухані доповіді командувача ВМС ЗС України віцеадмірала Олексія Неїжпапи та інших посадових осіб щодо обстановки в Чорноморській операційній зоні, зміцнення безпеки морських шляхів та портів.

Разом із начальником Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим Головнокомандувач ЗСУ відвідав підрозділи ударних сил ВМС – берегові протикорабельні ракетні комплекси “Нептун”, а також підрозділи оборони портів і морських комунікацій – корабельно-катерний склад, підрозділи протиповітряної та протикатерної оборони.

«На місці провів нараду з питань оборони України з моря. Ознайомився з результатами та подальшими кроками в напрямку розвитку надводних сил, морських безекіпажних комплексів та безпілотних авіаційних систем.

Роль безпілотних та безекіпажних систем стає вирішальною в усіх доменах, зокрема й на морі. Тому наше завдання – масштабувати виробництво, швидко впроваджувати нові рішення, діяти на випередження.

Будемо посилювати бойові спроможності корабельно-катерного складу для протидії морським і повітряним дронам ворога», – зазначив Олександр Сирський, додавши, що вже реалізуються певні рішення для створення Інтегрованої системи морської обізнаності з об’єднанням всіх сенсорів міністерств і відомств України, що діють на морі.

