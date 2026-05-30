Уряд спростив передачу державного майна в оренду без аукціону для підприємств оборонної промисловості на період воєнного стану.

Йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї, повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Це дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб Сил оборони», – зазначила очільниця Уряду.

Скористатися механізмом зможуть підприємства, які визначені критично важливими та включені Міноборони до реєстру виконавців державних контрактів.

