Про створення комісії повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

-За час повномасштабної війни оборонна промисловість України зросла більш ніж у 50 разів. Наш досвід і технології дають результат і стримують ворога на полі бою.

Зараз ми розширюємо співпрацю з ключовими партнерами, щоб об’єднати наш досвід та технології зі спроможностями партнерів. Спеціальний формат угоди щодо безпеки – Drone Deal – це про посилення співпраці і масштабування наших найефективніших рішень.

Щоб рухатися швидко і скоординовано, при РНБО створено Міжвідомчу комісію з питань оборонної промисловості та технологій. Президент уже затвердив положення про її роботу.

Комісія допоможе:

◾️швидше запускати нові розробки

◾️краще координувати державу і виробників

◾️розвивати співпрацю з партнерами і спільне виробництво

◾️забезпечувати ефективність державних програм підтримки виробництва

Мета – у співпраці з партнерами масштабувати те, що реально працює на фронті і посилює Україну. Сильний український ОПК – це запорука національної безпеки, – зробив відкриття Умєров.