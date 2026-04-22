За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито масштабну діяльність злочинного угруповання «Хімпром».

Його учасники вибудували розгалужену систему незаконного заробітку і впливу: наркоторгівля через мережу магазинів, шахрайські call-центри для ошукування громадян Європейського Союзу та насильницькі злочини. Масштаб організації був настільки значним, що її власники могли підкупати вищих чиновників і організовувати потрібні формулювання у документах Кабміну.

Вони ж організовували напади на поліцейських, які заважали їм “розвивати бізнес”. Під прицілом були і родини чесних правоохоронців.

Очільник Нацполіції Іван Вигівський розповів про деталі цієї масштабної операції.

«Хімпром» – це система кримінального впливу на Україну, вибудувана 36-річним громадянином рф на псевдо Мексиканець. З 2019 року лідер організації перебуває у міжнародному розшуку та, переховуючись за кордоном, продовжував дистанційно координувати діяльність членів злочинної мережі та розподіл фінансових потоків.

Угруповання мало масштабну розгалужену структуру, чітку ієрархію та здійснювало вплив на різні сфери діяльності держави. Всередині спільноти діяв налагоджений розподіл ролей: одні учасники відповідали за виготовлення наркотиків, інші – за інформаційний супровід, дискредитацію та тиск через медіа на тих, хто перешкоджав їхній протиправній діяльності.

Поліцейських, які викривали спільноту, переслідували. Опоненти ставали мішенню. Правоохоронці задокументували понад 30 фактів насильницьких злочинів, учинених учасниками «Хімпрому» або на їхнє замовлення.

Паралельно «Хімпром» ошукував Європу. Нагадаємо, в грудні минулого року поліцейські ліквідували мережу call-центрів, організованих фігурантами у кількох регіонах держави. У межах цієї схеми зловмисники ошукали громадян країн Європейського Союзу на майже 50 мільйонів гривень.

Одним із напрямів діяльності була мережа магазинів під брендами «U420». Публічно ці торгові точки позиціонувалися як магазини продукції на основі CBD. Водночас під прикриттям легальної торгівлі було організовано виробництво, фасування, перевезення, зберігання та збут продукції з вмістом психотропних речовин.

У межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях. Вилучено десятки тисяч літрів готової продукції та екстрактів, понад 12 тис «джоінтів», 20 тис таблеток, солодощі з вмістом заборонених речовин, обладнання, пакувальні матеріали, понад 300 мобільних телефонів, понад тисячу банківських карток, 145 печаток, документи та готівку. Орієнтовна вартість вилученого – понад 75 млн грн. Також арештовано 416 рахунків суб’єктів господарювання, які, за даними слідства, були задіяні у схемі.

Ще одним напрямом діяльності угруповання були шахрайські call-центри, які працювали в Україні та ошукували громадян ЄС. У межах міжнародної спецоперації «Connect», проведеної спільно з правоохоронними органами Латвії, Литви та Чехії, ліквідовано мережу call-центрів у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.

Шахраї представлялися працівниками поліції або банків, переконували потерпілих переказувати кошти на «безпечні» рахунки чи у криптовалюту, а також схиляли до встановлення програм віддаленого доступу. Це давало їм можливість отримувати контроль над банківськими рахунками потерпілих.

У ході припинення діяльності незаконних call-центрів проведено понад 70 обшуків. Вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, електронні носії, документи та автомобілі преміум-класу. Задокументовано щонайменше 50 епізодів шахрайства щодо 47 громадян країн Європейського Союзу. Сума збитків становить понад 50 млн грн.

Крім того, злочинне угрупування вчиняло насильницькі злочини. Слідство встановило факти залякування особи та його родини через неіснуючий борг у 700 тис доларів США. Організатор злочинної організації, який перебуває у міжнародному розшуку, систематично погрожував потерпілим фізичним насильством.

Учасники групи, пошкоджували майно родини шляхом підпалів, вибухів та іншими загальнонебезпечними способами, а також збирали й поширювали конфіденційну інформацію про підприємця та його близьких. Наразі встановлено 12 фактів пошкодження майна.

Організатору та трьом учасникам цієї групи повідомлено про підозру. Двох учасників затримано. Їм обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

У межах розслідування іншим учасникам злочинного угрупування угруповання також повідомлено про підозру. Їх арештовано.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності угруповання, його фінансові потоки, майно та міжнародні зв’язки.