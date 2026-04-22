Найбільший німецький авіаперевізник Lufthansa повідомив про скасування 20 тисяч рейсів у період від травня до жовтня, намагаючись скоротити витрати на паливо.

Про це пише Financial Times.

Компанія вже скасувала близько 120 щоденних рейсів, а також планує закрити окремі маршрути з Мюнхена та Франкфурта на весь літній сезон, який триватиме до середини осені.

«Загалом до жовтня з розкладу буде виключено 20 000 близькомагістральних рейсів, що еквівалентно приблизно 40 000 метричним тоннам авіаційного палива, ціна якого подвоїлася з початку конфлікту з Іраном», — йдеться в заяві Lufthansa.

Оновлений план польотів на літо буде опублікований наприкінці квітня або на початку травня.