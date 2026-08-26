Розпочалася 1645-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 26.08.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, під час якого скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 498 дронів-камікадзе та здійснили 3122 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Уланове, Бачівськ, Ромашкове, Іскрисківщина та Рижівка. Крім того, авіаційного удару зазнав район населеного пункту Товстодубове.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, п’ять пунктів управління безпілотних літальних апаратів та два командно-спостережні пункти.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили два ворожі штурми. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням 12 керованих авіабомб та здійснив 77 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку окупанти сім разів атакували в районі Лимана, а також у бік Шийківки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії в районах Діброви та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямку населеного пункту Юрківка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Русиного Яру та Іванопілля.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 36 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Світлого, Нового Донбасу, Ганнівки, Шевченка, Мирного, Василівки, Удачного, Біляківки, Муравки, Новопавлівки, Грузького та Чернігівки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки у напрямках населених пунктів Тернове, Олександроград та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували тричі. Ворог намагався просунутися у напрямках Верхньої Терси, Білогір’я та Червоної Криниці.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1 450 російських загарбників. Усі втрати ворога