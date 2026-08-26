У Лауверсоге (Нідерланди), розташованому на узбережжі Ваттового моря, відкрився найбільший у Європі госпіталь для тюленів. Тут вигодовують дитинчат, що залишилися без матері, лікують поранених тварин, допомагають їм відновитися, а потім випускають назад у море.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Одна з головних причин, через які тюленям потрібна допомога, пов’язана з діяльністю людини. Мати може не повернутися до дитинчати, якщо поруч із ним довго перебувають люди: тюлені сприймають їх як загрозу і не наважуються підпливти до берега. Інші тварини заплутуються в рибальських сітках або зазнають травм при зіткненні з суднами.

Після надходження до госпіталю у тюленя беруть аналізи, вимірюють температуру, прослуховують легені за допомогою стетоскопа та на підставі результатів складають план лікування. Коли стан тварини покращується, починається реабілітація.

На першому етапі слабких тюленів та дитинчат, яким ще потрібно набратися сил, годують з рук кашею з лосося, оскільки під час хвороби тварини нерідко відмовляються від їжі. Коли тюлень стає міцнішим, йому починають давати звичайну рибу, в основному оселедець. І лише на наступному етапі тварина вчиться самостійно ловити живу рибу у спеціальному басейні.

Особлива гордість шпиталю – морська вода у всіх басейнах: її беруть прямо з Ваттового моря. Сіль, що міститься в ній, допомагає ранам гоїтися швидше. Коли лікування та реабілітація завершені, та тюлень знову може самостійно жити та добувати їжу, співробітники центру випускають його назад у звичне середовище.

Ваттове море, включене до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, вважається однією з найбагатших екосистем Європи. Тут мешкають тюлені та морські свині, годуються та розмножуються риби та молюски, а щороку під час міграції зупиняються мільйони птахів.

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