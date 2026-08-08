У Південній Африці вже два роки фіксують випадки нападів на людей з боку тюленів, які захворіли на сказ.

Цього року явище Ель-Ніньо може спровокувати спалах сказу серед тюленів у всьому світі. Про це пише The Telegraph з посиланням на міжнародну організацію з охорони здоров’я тварин.

Країнам Південної Америки та Австралазії теж рекомендується не пропустити ознак того, що смертельна інфекційна хвороба досягла їхніх вод.

Виявлення сказу у південноафриканських капських морських котиків у 2024 році стало першим значним спалахом, коли-небудь виявленим у морських ссавців, і було описано як «значний зсув в екології сказу».

З того часу в Південній Африці та Намібії було підтверджено понад 100 випадків, що викликає побоювання, що агресивні скажені тюлені можуть заразити людей, домашніх тварин та інших диких тварин.

Зміна структури рибних запасів, спричинена явищем Ель-Ніньйо, тепер потенційно ризикує розширити поширення, оскільки неінфіковані популяції тюленів мігрують у пошуках їжі та контактують зі скаженими тваринами.

Вчені вважають, що підвищення температури моря біля Антарктиди може відправити популяції тюленів на північ, у води Південної Африки, де вони можуть захворіти на сказ.

Потім вони могли повернутися до своїх рідних вод, забравши з собою вірус та заразивши інші популяції тюленів.

Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (WOAH), міжурядовий орган з питань здоров’я тварин, оголосила попередження для країн південної півкулі, включаючи країни Південної Америки та Австралазії.

Хоча організація наголошує, що багато чого залишається невідомим про те, як сказ поширюється серед тюленів, вона попереджає, що існує ймовірність того, що він може передатися від південноафриканських капських морських котиків до інших регіонів та інших континентів.

Ель-Ніньо — це природна погодна картина, яка виникає кожні кілька років і характеризується надзвичайно високою температурою поверхневих вод у Тихому океані.

Ця зміна порушує зміну сезонів на всій планеті та зазвичай триває від 12 до 18 місяців, але іноді може тривати роками.

Вчені прогнозують, що Ель-Ніньо, яке почалося в червні, може виявитися одним з найінтенсивніших за десятиліття.

Доктор Франсуа Діас з команди WOAH з питань дикої природи сказав, що підвищення температури поверхневих вод означатиме менше їжі для тюленів, і це може спонукати їх до більших відстаней.

Він сказав: «Зокрема, у субантарктиці та Антарктиді популяція може переміщатися і вирушати, наприклад, до Південної Африки або Південної Америки, Австралії.

«Таке переміщення трапляється досить рідко, але це можливо, і з явищем Ель-Ніньйо це трохи збільшує ймовірність такого переміщення, зокрема з субантарктиди та Антарктиди до Південної Африки.

Охоронці природи та експерти з дикої природи місяцями були стурбовані зростанням кількості повідомлень про агресію серед тюленів навколо Кейптауна, перш ніж було підтверджено сказ.

Генетичне секвенування показує, що тюленя вперше заразив один з чорноспинних шакалів Південної Африки, які давно відомі як переносники цієї хвороби.

У скажених капських морських котиків було задокументовано прояв неврологічних клінічних ознак, включаючи аномальну агресію щодо людей та інших тварин.

Хоча випадків зараження людей від тюленів не зареєстровано, WOAH стверджує, що ця проблема зараз становить значний ризик для громадського здоров’я, і ​​було зареєстровано 145 випадків потенційного зараження людей.

За оцінками, вірус сказу щороку вбиває близько 60 000 людей у ​​всьому світі, майже всі від укусів або подряпин собак в Азії та Африці.

Хоча його можна зупинити вакцинацією або швидким використанням профілактичних щеплень після укусу, як тільки хвороба розвивається в повному обсязі, вона завжди смертельна.

Сказ поки що виявлено лише у капських морських котиків (Arctocephalus pusillus pusillus).

Але є кілька близькоспоріднених видів у субантарктичних водах або в інших країнах Південної півкулі, включаючи антарктичного морського котика, субантарктичного морського котика, південноамериканського морського котика та новозеландського морського котика.

Доктор Діас сказав, що країни повинні бути уважними до ознак інфекції та переконатися, що вони мають запаси профілактичних заходів, таких як вакцинація та постконтактні щеплення.

Він сказав: «Ця поява сказу серед капських морських котиків являє собою справді значний зсув в екології сказу, тому є певні натяки, що це виходить за межі лише Південної Африки».