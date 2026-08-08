Купити великий і красивий кавун, а вдома виявити, що він несмачний, водянистий або сухий — знайома ситуація для багатьох. Однак визначити стиглий і солодкий плід можна ще в магазині, якщо звернути увагу на кілька важливих ознак.

Експерти радять оцінювати не лише розмір кавуна, а й стан шкірки, форму, пляму на боці, хвостик, вагу та навіть звук під час постукування. Саме ці деталі можуть підказати, чи встиг плід дозріти природним шляхом, пишуть Факти з посиланням на Serious Eats.

Яким має бути стиглий кавун

Насамперед варто звернути увагу на шкірку. У хорошого стиглого кавуна вона зазвичай матова, без сильного блиску. Глянцева поверхня може свідчити про те, що плід зірвали раніше часу.

Також важлива форма. Кавун має бути рівним і симетричним, без великих западин, перекосів чи деформацій. Нерівності можуть бути ознакою проблем під час росту.

Одна з головних підказок — пляма на боці кавуна. Це місце, яким плід лежав на землі під час дозрівання. Якщо пляма має жовтий або кремовий відтінок — це хороший знак. Біла пляма може свідчити про ранній збір урожаю.

«Павутинка» і сухий хвостик — хороші ознаки

Коричнева сіточка або своєрідні «рубці» на шкірці не є дефектом. Навпаки, така «павутинка» часто з’являється після активного запилення і може бути ознакою солодкого плоду.

Ще один важливий показник — хвостик. Якщо він сухий і коричневий, це може означати, що кавун дозрів на баштані. Зелена та свіжа плодоніжка іноді вказує, що його зірвали занадто рано.

Як перевірити кавун вагою та звуком

Під час вибору варто порівняти кілька плодів приблизно однакового розміру. Той, який здається важчим, зазвичай містить більше соку і буде соковитішим.

Популярний спосіб із постукуванням також може допомогти. Дзвінкий звук і легка пружна віддача свідчать про щільну м’якоть. А глухий звук може бути ознакою внутрішніх пошкоджень або перезрілості.

Для більшості сортів також характерні чіткі смуги на шкірці. Чим виразніший малюнок, тим краще сформувався плід.

Якщо купується вже розрізаний кавун, варто звернути увагу на м’якоть біля насіння. Невеликі блискучі кристали можуть бути ознакою високого вмісту природного цукру.

Щоб обрати справді солодкий кавун, не обов’язково покладатися лише на удачу. Кілька хвилин уважного огляду перед покупкою допоможуть знайти стиглий, соковитий і якісний плід.