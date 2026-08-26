Найвищий військовий орган НАТО – Військовий комітет – 18-19 вересня у Копенгагені (Данія) проведе засідання на рівні начальників генеральних штабів, під час якого обговорить подальші кроки за результатами саміту НАТО в Анкарі, і зокрема – військову підтримку України.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужбі Альянсу.

Військовий комітет НАТО обговорить допомогу Україні на конференції на рівні начальників генштабів 18-19 вересня в Копенгагені.

“Військовий комітет проведе засідання на рівні начальників генеральних штабів 18–19 вересня 2026 року в Копенгагені, Данія. Засідання очолюватиме голова Військового комітету (CMC) адмірал Джузеппе Каво Драгоне”, – повідомили в НАТО.

У засіданні також візьмуть участь верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО з трансформації (SACT) адмірал П’єр Вандьє.

“Високе військове керівництво НАТО обговорить подальші кроки за підсумками саміту НАТО в Анкарі, зокрема подальше зміцнення колективного стримування й оборони Альянсу, інновації та технології, а також підтримку України”, – розповіли в пресслужбі НАТО.

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