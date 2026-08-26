Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.26 склали:
особового складу – близько 1 480 750 (+1 450) осіб
танків – 12 300 (+7) од.
бойових броньованих машин – 25 230 (+10) од.
артилерійських систем – 48 641 (+74) од.
РСЗВ – 2 062 (+4) од.
засоби ППО – 1 588 (+1) од.
літаків – 440 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 387 (+9) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 481 605 (+1 723) од.
крилаті ракети – 5 052 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 139 754 (+533) од.
спеціальна техніка – 4 592 (+10) од.
Дані уточнюються.