Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 26 серпня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». У місті Миколаєві під атакою був обʼєкт транспортної інфраструктури. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог завдав ракетного удару та атакував БпЛА типу «Молнія» Куцурубську громаду. Крім того, ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.

Внаслідок одного з обстрілів у с. Лупареве постраждала 38-річна жінка. Їй надали всю необхідну медичну допомогу, лікування проходить амбулаторно. Пошкоджено заклад торгівлі.