«Аналітична записка Сбера» спрогнозувала другу хвилю мобілізації для отримання контролю над анексованими областями.

Про це пише Агентство.

Хакерський гурт Black8Mirror опублікував скріншоти документа, який, як стверджується, глава «Сбера» Герман Греф відправив неназваному співрозмовнику. У документі розглядаються 8 сценаріїв завершення війни в Україні. Сценарій «Вирішальна військова перевага Росії» передбачає другу хвилю мобілізації.

Деталі. Документ, як повідомили хакери, було відправлено у квітні 2026 року. Згідно з опублікованим скріншотом, обліковий запис «Греф Герман Оскарович» о 6:45 відправив файл «scenarios_v4_final.pdf».

Незалежного підтвердження достовірності документа немає.

Вісім сценаріїв:

Вирішальна військова перевага Росії. Імовірність такого результату на горизонті 12-24 місяців оцінюється у 7%. До нього входить повний контроль над окупованими регіонами (на цьому Путін наполягав.

Передумовою такого результату називається друга хвиля мобілізації не менше 300-500 тисяч осіб. «Без цього чисельність для масштабного наступу недосяжна. Поточні 80 тис. контрактників на квартал за втрат 20-25 тис. на місяць… не дають нарощування», — йдеться у документі.

У тексті зазначається, що мобілізація – «головний соціальний ризик для Росії». Автори пишуть, що опитування вже фіксують падіння рейтингу Путіна, і його завищено через «спіраль мовчання», а мобілізація може знизити його ще на 10-15 в.п. Однак за успішного наступу ефект «ралі навколо прапора» компенсує падіння, йдеться в документі.

Мир на умовах Росії. Сценарій втрати Україною західної підтримки, за якого Росія отримує «заморожені території», зняття частини санкцій та гарантії невступу України до НАТО. Його аналітики оцінюють у 12% на горизонті 12-18 місяців. Оцінку автори пояснили тим, що потрібен збіг одразу трьох факторів — обвалу підтримки США, енергетичної кризи в Європі та кризи в Україні.

Заморожений конфлікт із частковим зняттям санкцій. Це автори називають найімовірнішим сценарієм (32% на горизонті 6-12 місяців). За таких умов відбувається заморозка по лінії фронту, частина санкцій знімається і НАТО «залишається закритим для України». “Максимальна ймовірність тому, що збігаються інтереси всіх ключових гравців: Трамп хоче “deal” до midterms, Росія хоче зафіксувати території, Європа хоче стабільність, електорат США хоче закінчити”, – йдеться у документі.

«Корейське заморожування» без формальної угоди. Сценарій стабілізації фронту, але збереження війни юридично. Його ймовірність автори оцінили у 22% на горизонті 6-18 місяців. Висока ймовірність пояснюється тим, що «обидві сторони є надто слабкими для перемоги, але надто сильними для поразки».

Затяжна війна (ще 2-3 роки). Імовірність продовження війни з поточною інтенсивністю оцінюється у 15%. “Обидві сторони надто інвестували в конфлікт, щоб зупинитися без зовнішнього поштовху”, – пояснюється в документі.

Мир на компромісних умовах. Імовірність укладання договору із взаємними поступками автори оцінюють у 5% на горизонті 12-24 місяців. Оцінка пояснюється тим, що результат вимагає політичної трансформації, до якої жодна сторона не готова.

Мир на умовах України/Європи. Повернення Росії до кордонів 2014 чи 1991 року, вступ України до НАТО та виплата репарацій Росією. Його автори оцінили у 2%: “Сценарій вимагає чорного лебедя, якого на горизонті не видно”.

Чорні лебеді. У документі розглядаються варіанти ядерної ескалації, «нового Чорнобиля», зіткнення Росії та НАТО, «палацового перевороту» в Росії, конституційної кризи в Україні, повернення до війни в Ірані, прориву в галузі ІІ-дронів. Імовірність «чорного лебедя» автори оцінюють у 5%.

Непряма ознака достовірності. У записці йдеться: «Прогноз зниження ставки до 12–13% до кінця 2026 року дає обрій полегшення». У лютому Греф говорив, що 12% – ймовірний поріг зростання.