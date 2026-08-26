У Кстово Нижегородської області, за даними місцевих жителів, у ніч на 26 серпня атакований та горить НПЗ.

ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез» — один із найбільших та найстаріших у російській нафтопереробці.

За відкритими даними, потужність переробки нафти на кстовському НПЗ досягає до 17 млн ​​тонн на рік, що виводить його до чотирьох провідних НПЗ Росії за обсягом переробки.

Основна продукція:

🔹 автомобільні бензини (включаючи Євро-5 та високооктанові марки);

🔹 дизельне паливо (включаючи зимові види);

🔹 авіагас (реактивне паливо);

🔹 мазут, бункерне паливо, бітум;

🔹 нафтохімічна сировина, сірка та ін.