У ніч на 26 серпня СОУ повторно уразили логістичний центр Wildberries у Котовську площею близько 108 000 м². За наявними кадрами, на об’єкті спостерігається масштабна пожежа.

Цей комплекс є одним із ключових логістичних об’єктів Wildberries у Центральній Росії. Він почав працювати у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 млн одиниць товарів.

Котовський центр уже зазнавав ураження 18 липня – тоді внаслідок пожежі загинули 7 співробітників, а сам об’єкт тимчасово призупиняв роботу.

З урахуванням того, що станом на кінець липня компанія вже втратила понад 1 мільйон м² складів, вільних потужностей у Центральній Росії у Wildberries фізично майже не залишилося.