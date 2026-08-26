Нафтопереробний завод «Конденсат» у Західно-Казахстанській області прийматиме російську нафту і постачатиме до Росії до 70% вироблених бензину та дизельного палива.

Про це повідомив на брифінгу міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов, якого цитує регіональна служба Радіо Свобода «Азаттик».

Решта до 30% нафтопродуктів планують залишати на внутрішньому ринку Казахстану. За словами Аккенженова, відповідної домовленості з російською стороною вже досягнуто, а перешкод для постачання він не бачить, оскільки власник підприємства не перебуває під санкціями.

Постачання нафти з Росії на завод можуть розпочатися незабаром, заявив міністр.

Нафту на НПЗ доставлятимуть залізницею: підприємство розташоване поруч із Росією, але не підключене до нафтопровідних систем двох країн. Обсяги переробки та постачання залежатимуть від пропускної спроможності залізничної інфраструктури.

Потужність приватного нафтопереробного заводу «Конденсат» складає до 850 тисяч тонн на рік. Найбільший акціонер компанії-власника – ТОВ «Бірінші шина компанії». З 2024 року завод отримує замовлення від російської «Татнафти».

Санкції щодо «Татнафти» запровадили Канада та Великобританія.

Як повідомляло Інше ТВ, У Казахстані горів один з- найбільших НПЗ (ВІДЕО)