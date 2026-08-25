У Казахстані спалахнув один із найбільших у країні НПЗ

На Атирауському нафтопереробному заводі (АНПЗ) сталася пожежа. Постраждалих немає, заявили у прес-службі НК Казмунайгаз (КМГ).

Повідомляється, що спалах відбувся на осаднику механічних очисних споруд (МОС) закритого типу. У компанії додали, що завод продовжує роботу у штатному режимі.

Атирауський нафтопереробний завод — один із трьох провідних НПЗ Казахстану. Проектна потужність підприємства становить 5,5 мільйонів тонн нафти на рік. Раніше стало відомо, що Казахстан погодився переробляти російську нафту на НПЗ Конденсат.