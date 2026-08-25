Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє: у січні – липні 2026 року внесок платників військового збору Миколаївщини до державного бюджету склав 2,1 млрд грн, що на 28,6 відс., або на 466,7 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Питома вага цього збору в надходженнях до державного бюджету становить 20 відсотків.

Нагадуємо, що військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Звертаємо увагу, що позитивна динаміка надходжень військового збору від представників усіх сфер економіки регіону свідчить про сумлінність платників податків – роботодавців, які виплачують легальну заробітну плату найманим працівникам, відповідно з якої утримують та перераховують до бюджету військовий збір.

Сплата військового збору забезпечує Збройні Сили України необхідними коштами, які допоможуть якнайшвидше подолати ворога і вибороти довгоочікувану перемогу.

Шановні роботодавці! Своєчасно та у повному обсязі сплачуйте податки до бюджету, у тому числі, військовий збір. Сплата військового збору є почесним внеском кожного громадянина у підтримку боєздатності української армії. Наша сила у єдності! Разом переможемо!

Головне управління ДПС у Миколаївській області.