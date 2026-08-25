24 серпня та в ніч на 25 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російського агресора.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.
Так, у Луганську уражено спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвет-М».
Також уражено станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв’язку «Starlink» у Мирному (ТОТ АР Крим).
Крім того, у Бердянську Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів противника.
Серед іншого, у Приморську Запорізької області уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів.
За результатами аналізу даних підтверджено пошкодження 24 серпня 2026 року винищувача МіГ-29 на аеродромі «Міллерово» у Ростовській області рф .
Ступінь завданих збитків уточнюється.
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