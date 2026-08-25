З 13 по 22 серпня у місті Лозниця (Сербія) проходив чемпіонат Європи з боксу серед молоді до 19 років.

Україну на континентальній першості представляли 19 спортсменів – 10 хлопців та 9 дівчат.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, представник Миколаївщини Назар Ключко виступив у ваговій категорії 65 кілограм та за підсумками змагань здобув бронзову нагороду чемпіонату Європи.

На шляху до п’єдесталу пошани Назар Ключко провів чотири поєдинки, здобувши три перемоги над представниками Іспанії, Німеччини та Грузії. У півфіналі миколаївський боксер поступився спортсмену з Білорусі та завершив виступ на континентальній першості з бронзовою медаллю.

За підсумками чемпіонату Європи молодіжна збірна України здобула шість нагород – одну золоту, одну срібну та чотири бронзові медалі.

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