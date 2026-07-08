У Миколаєві готують до відкриття новий боксерський клуб площею 500 м², де зможуть проводити тренувальні збори, відкриті спаринги та турніри різного рівня. У центрі залу встановлять повнорозмірний олімпійський ринг, а окремий простір обладнають для тренувань зі змішаних єдиноборств. Проєкт реалізують народний депутат Ігор Копитін та ГО «Цитадель».

Новий спортивний простір створюють на базі приміщення, яке раніше не мало належних умов ані для залучення молодих спортсменів, ані для проведення великих турнірів і тренувальних зборів. Зараз зал переобладнують і готують до повноцінної роботи.Площа у 500 м² дозволить встановити стаціонарний олімпійський ринг та приймати спортсменів з інших міст і областей. Тут планують регулярно проводити відкриті спаринги, навчально-тренувальні збори, турніри та чемпіонати. Для спортсменів зі змішаних єдиноборств у залі також встановлять складаний борцівський мат.

Ініціатори проєкту пояснюють: потреба у такому майданчику в Миколаєві назріла давно. Наявні клуби дозволяють проводити щоденні тренування, однак для організації масштабних спортивних подій та повноцінних зборів їхніх можливостей недостатньо.Новий зал має дати миколаївським спортсменам більше змагальної практики, можливість тренуватися з новими суперниками та готуватися до чемпіонатів у професійних умовах.

«Миколаїв завжди був містом боксерів. Тут виросло багато чемпіонів України та призерів міжнародних змагань. Наше завдання – залучити до спорту більше молоді й зберегти високий рівень розвитку боксу в області. Для цього спортсменам потрібні сучасні умови, які дозволять не лише тренуватися, а й отримувати якісний професійний досвід, виховувати характер і спортивну витримку», – зазначають організатори.

Особливу увагу в новому клубі планують приділяти роботі з дітьми та молоддю. Регулярні спаринги, збори та зустрічі зі спортсменами з інших регіонів мають допомогти юним боксерам швидше набувати досвіду та прогресувати.Попит на бокс у Миколаєві залишається високим як серед дітей, так і серед дорослих. Для частини вихованців тренування стають початком шляху у професійний спорт, для інших – можливістю підтримувати фізичну форму та відновлювати впевненість у собі.Окремого значення спорт набув для дітей, які переїхали до Миколаєва з прифронтових територій.

Ще однією перевагою майбутнього клубу стане можливість самостійно формувати календар спортивних подій. Приватний формат дозволить оперативніше організовувати турніри, збори та відкриті спаринги. На території комплексу є укриття, це дасть змогу проводити тренування і спортивні заходи з урахуванням вимог безпеки.

Одним із головних ініціаторів створення нового спортивного простору миколаївські боксери називають народного депутата Ігоря Копитіна. Спортсмени кажуть, що давно чекали на появу в місті залу такого рівня та розраховують, що він дасть новий поштовх розвитку боксу в регіоні.

Після завершення робіт Миколаїв отримає спеціалізований майданчик для постійних тренувань, зборів та змагань. Організатори проєкту розраховують, що новий клуб допоможе залучити до спорту більше дітей і молоді, а місту дасть можливість приймати боксерські події всеукраїнського рівня.