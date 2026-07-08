“Опівдні в “Лісі” починає лунати музика. Хороша музика, хоча слів іще неможливо розібрати. Раптом стає чутно антиукраїнські гасла. Треба вийти й подивитися, що відбувається”, – так описують працівники розтрощеної крамниці у Варшаві початок конфлікту з прибічниками “Волинського маршу”, пише ВВС.
На відео з демонстрації, що розлетілося соцмережами, спершу неможливо розібрати слів, що їх скандують її учасники. “Волинський марш” мав бути присвячений памʼяті жертв Волинської трагедії.
Тоді в кадрі зʼявляється жінка, яка стоїть на порозі крамниці з яскраво-зеленою вивіскою. Жінка дивиться на вулицю, якою йдуть сотні учасників маршу, і показує їм обома руками великий палець вниз.
“Одна з нас, почувши відверто ненависницький, антиукраїнський характер цього маршу, мовчки показала два великі пальці донизу. І все. Нічого більше”, – розповідають у крамниці.
Та це розлютило натовп. З нього почали доноситись поодинокі чоловічі та жіночі голоси, які кричали: “На**й тебе, курво” (пол. “je**ć Cię k**wo”), “На**й УПА і Бандеру” (пол. “je**ć UPA i Banderę”), “З****йся до своєї країни, курво”.
Останнє миттєво підхопили інші, та всі разом почали скандувати: “Депортація”.
Відео закінчується тим, що до жінки підходять двоє поліціянтів і, судячи з їхніх жестів, рекомендують повернутися всередину магазину, водночас відсуваючи від неї іншого агресивного чоловіка.