“Опівдні в “Лісі” починає лунати музика. Хороша музика, хоча слів іще неможливо розібрати. Раптом стає чутно антиукраїнські гасла. Треба вийти й подивитися, що відбувається”, – так описують працівники розтрощеної крамниці у Варшаві початок конфлікту з прибічниками “Волинського маршу”, пише ВВС.

На відео з демонстрації, що розлетілося соцмережами, спершу неможливо розібрати слів, що їх скандують її учасники. “Волинський марш” мав бути присвячений памʼяті жертв Волинської трагедії.

Тоді в кадрі зʼявляється жінка, яка стоїть на порозі крамниці з яскраво-зеленою вивіскою. Жінка дивиться на вулицю, якою йдуть сотні учасників маршу, і показує їм обома руками великий палець вниз.

Підпис до фото,Відео із продавчинею опублікував користувач під назвою “Стоп українізації Польщі”. Користувач grasia907, чий водяний знак видно на цьому скріншоті, ймовірно, видалив це відео зі свого профілю

“Одна з нас, почувши відверто ненависницький, антиукраїнський характер цього маршу, мовчки показала два великі пальці донизу. І все. Нічого більше”, – розповідають у крамниці.

Та це розлютило натовп. З нього почали доноситись поодинокі чоловічі та жіночі голоси, які кричали: “На**й тебе, курво” (пол. “je**ć Cię k**wo”), “На**й УПА і Бандеру” (пол. “je**ć UPA i Banderę”), “З****йся до своєї країни, курво”.

Останнє миттєво підхопили інші, та всі разом почали скандувати: “Депортація”.

Відео закінчується тим, що до жінки підходять двоє поліціянтів і, судячи з їхніх жестів, рекомендують повернутися всередину магазину, водночас відсуваючи від неї іншого агресивного чоловіка.