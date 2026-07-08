У Держприкордонслужбі пояснили, що Березовська вʼїхала в Україну легально.

-На численні запити медіа та громадськості повідомляємо офіційно. Підозрювана у скоєнні резонансного злочину в Князівстві Монако вʼїхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску.

На момент перетину державного кордону 1 липня 2026 року жодних обмежень чи обставин, пов’язаних із пропуском цієї громадянки України не було. Під час проходження нею прикордонного контролю спрацювань баз даних, зокрема і Інтерполу, про знаходження її в розшуку не відбувалося.

Відмітимо, усі пункти пропуску через державний кордон України підключені до бази даних Інтерполу. Це дозволяє Державній прикордонній службі України миттєво перевіряти осіб, автомобілі та документи, що перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину кордону.

Наголошуємо, що Державна прикордонна служба України діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та чинним законодавством України.

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