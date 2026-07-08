Як повідомили у Генштабі, в ніч на 8 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод (Саратовська обл., рф).

На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Саратовський НПЗ входить до структури компанії “Роснефть” і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Його проєктна потужність — близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

Також завдано ураження нафтопереробному заводу “ТАІФ-НК” у Нижньокамську (Республіка Татарстан, рф).

На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

“ТАІФ-НК” — один із найбільших нафтопереробних комплексів рф, до складу якого входять власне НПЗ, завод бензинів та комплекс глибокої переробки важких залишків. Проєктна потужність підприємства з переробки нафти становить понад 7 млн тонн на рік, а з урахуванням усіх видів сировини комплексна потужність перевищує 8 млн тонн. Продукція заводу — дизпальне, бензини, авіапальне та інші нафтопродукти, задіяні у забезпеченні економіки й військової логістики рф.

Уражено шість танкерів тіньового флоту, з яких один перебував у Чорному морі, та п’ять — в Азовському. Судна були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України.

Окрім того, уражено аеродром “Борисоглебськ” у Воронезькій області рф.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Вчора було уражено автомобільні мости у районах Уразового та Шелаєвого Бєлгородської області рф. Об’єкти використовуються противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації.