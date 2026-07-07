Вчора, 6 липня, під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрювали в замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як зазначається, тіло виявили ввечері, близько 23:00. Воно було закопане. За даними співрозмовників УП, жінку застрелили.

Інше джерело видання повідомило, що в цій справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший — колишнім співробітником правоохоронних органів.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У замаху на Єрмолаєва в Монако підозрюють громадянку України – її вже шукає Інтерпол. Що про неї відомо (ФОТО)