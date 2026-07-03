Головною підозрюваною в замаху на олігарха Вадима Єрмолаєва в Монако є громадянка України Анастасія Березовська. Інтерпол уже оголосив її у міжнародний розшук.

Про це повідомляє Le Figaro.

Згідно з даними Інтерполу, йдеться про громадянку України Анастасію Березовську.

“Українка, близько 30 років, яка проживає нині в Німеччині, залишила пакет із вибухівкою перед будинком українського олігарха Вадима Єрмолаєва”, – пише видання.

За словами власного джерела BFMTV, жінку знайшли в Німеччині після того, як по всій Європі розпочалися її пошуки. Згідно з внутрішньою службовою запискою поліції Монако, “ця особа, ймовірно, маскується таким чином, що виглядає як чоловік”.

Прокуратура Монако 2 липня санкціонувала арешт головної підозрюваної. Під час скоєння злочину жінка була у чорному капелюсі та всіляко намагалася приховати свою особу. Саме тому всі спочатку вважали, що це чоловік.

Розслідування триває. Французькі правоохоронці продовжують встановлювати всіх можливих учасників нападу та обставини організації вибуху. Вони уточнили, що розслідують замах на убивство, а не теракт, як було оголошено спочатку.

Записи з камер спостереження підозрюваної поширюються в соціальних мережах. Підозрювану розшукують за “замах на вбивство”, “закладення вибухового пристрою в громадському місці зі злочинним наміром” та “злочинну змову”, йдеться в оголошенні.

Вважається, що підозрювана заклала бомбу біля підніжжя будівлі, розташованої між бульваром Італії та вулицею Преподобного Отця Луї Фролла в Монако, біля кордону з Францією. Вона вибухнула близько 21:00 у понеділок, коли Єрмолаєв, його син та супутниця увійшли до вестибюля. Усіх трьох постраждалих терміново доставили до лікарні. Станом на середу Єрмолаєв вже не був у критичному стані, але жінці ампутували обидві ноги. Офіційна дружина підприємця не дістала поранення, вона перебувала в іншому місці.

Пізніше державний міністр Монако Крістоф Мірман повідомив, що підозрюваний у вибуху залишив князівство і попрямував до Франції.

Хто така Анастасія Березовська?

Інтерпол описує підозрювану як жінку 39 років (дата народження — 26 червня 1987 року) з темним волоссям. За інформацією французьких ЗМІ, саме вона була зафіксована камерами відеоспостереження в образі «жінки в чорному капелюсі» (або «bob noir»), яка проводила кілька розвідок біля будинку жертви за дні до інциденту. Березовська проживає в Німеччині, володіє німецькою мовою та, за даними розшуку, має татуювання на правій руці.

Наразі немає офіційної інформації про мотиви злочину. Слідчі розглядають різні версії, включно з бізнес-конфліктами, особистими мотивами чи навіть ширшим контекстом геополітичних суперечностей, адже Вадим Єрмолаєв — фігура з непростою репутацією.