Податкова служба Миколаївщини постійно проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Так, у першому півріччі 2026 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області складено 16 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.

Зокрема, 9 висновків аналітичних досліджень складено за власною ініціативою, 3 висновки – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури, 1 висновок – за вимогою Бюро економічної безпеки України, 1 висновок – на вимогу територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві, 1 висновок – на вимогу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області, 1 висновок – на вимогу Служби Безпеки України в Миколаївській області.

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень матеріали направлено до відповідних правоохоронних органів для вжиття заходів реагування.

У подальшому, за переданими матеріалами до правоохоронних органів, відкрито 5 кримінальних проваджень та стосовно 6 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження.

Також, застосовуючи метод ризик-орієнтованого підходу, відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області, проведено аналіз суб’єктів господарювання в галузі роздрібної торгівлі продуктами харчування та напоями (фуд-ритейл), за результатами якого встановлено схему ухилення від сплати податків магазинами відомої торгівельної мережі, з використанням так званого методу «дроблення бізнесу».

Встановлені факти ухилення від сплати податків викладено у висновку аналітичного дослідження, який направлено до Бюро економічної безпеки України для прийняття рішення в рамках статті 214 Кримінального процесуального кодексу України.

У результаті проведених заходів, у травні 2026 року до державного бюджету сплачено збитки у сумі майже 12 мільйонів гривень.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.