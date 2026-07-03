Україна та Німеччина створили спільну робочу групу, в рамках якої обговорюють механізми повернення українців мобілізаційного віку додому. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв’ю, пише Кореспондент.

“Ми вдячні німцям, що вони допомогли розвинути ідею створення центрів для українців – Unity Hub. Перший уже відкритий у центрі Берліна і поступово наповнюється діяльністю. Я, наприклад, особисто завітав туди в перші дні роботи. Там були представники Пенсійного фонду, до яких одразу вишикувалися черги українських пенсіонерів із конкретними запитаннями”, – розповів він.

Дипломат додав, що робота з координації повернення українців має дві складові.

“Перша – це Unity Hub, тобто робота нашої держави з українською громадою, коли ми роз’яснюємо, які існують можливості. Друга – зрозуміти, у який спосіб ми можемо сприяти поверненню спільно з німцями. Тому між українськими й німецькими відомствами створено робочу групу, де здійснюється обмін інформацією”, – пояснив посол.

Макеєв також повідомив, що наразі опрацьовуються і питання повернення чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно залишили Україну.

“Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в рамках роботи цієї робочої групи”, – сказав він.