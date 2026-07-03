Окупаційна адміністрація міст Керч і Феодосія в Криму отримала терміновий наказ від “центральної влади” півострова повністю евакуювати цінні документи та техніку. Термін виконання – до 3 липня включно, повідомляє УНН з посиланням на партизанський рух “АТЕШ”.

Цей наказ було доведено також до відома низки інших адміністрацій. На тлі цього наказу деякі чиновники, які мали доступ до службового бензину, раптово “захворіли”, оформили відпустки за станом здоров’я та поспішно виїхали подалі – до краснодарського краю – йдеться в повідомленні руху.

Партизани зазначили: кримські колаборанти чудово розуміють, що розплата за скоєне не за горами, а російська ППО їх не врятує. Рух опору продовжує фіксувати кожен рух ворога, збирати дані про діяльність окупаційних адміністрацій та оперативно передавати інформацію Силам оборони України.