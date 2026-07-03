Загинув водій мотоцикла – поліцейські встановлюють обставини ДТП у Первомайську.

Сьогодні, 3 липня, близько 11:00 27-річний чоловік, керуючи мотоциклом Apache та рухаючись по вул. О. Пчілки в напрямку нерегульованого перехрестя з вул. Повстанців у місті Первомайськ, допустив зіткнення із автомобілем ЗАЗ-110307, під керуванням 43-річного водія, який рухався попереду.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був доставлений каретою швидкої медичної допомоги до медзакладу, де згодом помер. Водій легковика не постраждав.

Слідчі поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, попередньо, ч. 2 ст. 286 КК України.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутися за телефоном: 0 (93) 714 45 20 або 102.