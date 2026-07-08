Птахи СБС відпрацювали +9 танкерів тіньового флоту рф за ніч 8 липня у Азовському морі.

Про це пише командувач Сил безпілотних систем Мадяр у Фейсбуцi.

Уражено 21 одиницю суден протягом 72 годин: 19 танкерів тіньового флоту, 1 сухогруз і 1 паром у Керчі.

Працювали пілоти “Кайрос” 414 обр СБС “Птахи Мадяра”, 413 оп СБС “Рейд” та 1 оц СБС.

Протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ Птахи СБС уразили 53 військові цілі.

У пул “Кримський рубильник off” протягом ночі відпрацьовано +6 електропідстанцій (всього рівно 50 енерговузлів протягом 01-08 липня) та інші чутливі обʼєкти. Звіт згодом.

Усі цілі за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.