Акції “Газпрому” 7 липня оновили мінімум 2008 року, коли Росія була в глибокій фінансовій кризі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Tradingview.

Акції “Газпрому” на торгах у вівторок опустились до 91,55 рубля. Це найнижчий рівень з листопада 2008 року.

Напередодні папери компанії впали нижче 95 рублів. Востаннє таке було під час глобальної фінансової кризи.

Станом на 17:25 за Києвом, акції нафтогазового гіганта РФ дещо виросли – за них торгувалися на рівні 92,11 рублів.

Зазначимо, що ринкова капіталізація “Газпрому” скоротилася приблизно до 2,22 трлн рублів.

Акції “Газпром нефть” також знизилися у ціні майже на 2%. Це їх мінімум з жовтня 2022 року.