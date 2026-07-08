Неформальна глава французького правопопулістського Національного об’єднання Марін Ле Пен має намір вчетверте балотуватися на посаду президента. Про це вона заявила ввечері 7 липня, повідомляє Кореспондент.

Своє рішення вона оголосила після того, як паризький апеляційний суд зобов’язав її носити електронний браслет, підтвердивши вирок за зловживання державними коштами.

Вона планує брати участь у президентських виборах 2027 року після подання апеляції до Верховного суду Франції.

Цей крок дозволить відстрочити виконання вироку та дасть їй змогу вести передвиборчу кампанію без обмежень, пов’язаних з електронним браслетом, додала вона.

“Сьогодні ввечері я – кандидатка. Я не зміню своєї думки”, – підсумувала Ле Пен.