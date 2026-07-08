За минулу добу вогнеборці Миколаївщини ліквідували 44 пожежі.

Найбільше викликів стосувалося загорянь на відкритих територіях. Одна з таких пожеж через сильний вітер перекинулася на територію природно-заповідного фонду у Веснянській громаді. Вогонь охопив понад 9 гектарів, його ліквідували рятувальники.

П’ять разів горіла пшениця на корені. У трьох випадках причиною стали ворожі атаки БпЛА. Вогнем знищено врожай на площі понад 48 гектарів, однак рятувальникам вдалося не допустити поширення полум’я на сусідні поля.

Також двічі горіли легкові автомобілі, а ще шість разів вогнеборці ліквідовували пожежі господарчих споруд.

Завдяки оперативним діям рятувальників від вогню вдалося вберегти 17 житлових та 4 дачні будинки.

Закликаємо громадян бути вкрай обережними з вогнем. У спекотну та вітряну погоду навіть невелике займання може за лічені хвилини перерости у масштабну пожежу.