Унаслідок російського удару, попередньо керованими авіаційними бомбами (КАБ), по Горохівській громаді Баштанського району загинули 38-річна жінка та її 15-річна донька. Ще одна донька — 13-річна дівчинка — отримала поранення.

В іншому населеному пункті громади травмувалася 39-річна жінка. Обох постраждалих госпіталізовано. За інформацією медиків, станом на ранок їхній стан тяжкий, але стабільний.

Для деблокування тіл загиблих з-під завалів залучалися рятувальники ДСНС. До прибуття підрозділів місцеві жителі самотужки витягли з-під уламків двох постраждалих.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 20 приватних житлових будинків, будівлю навчального закладу та лінію електропередач. Частина споживачів залишилася без електропостачання.