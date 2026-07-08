В Україні тривають жнива ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 7 липня до збирання врожаю приступили аграрії 15 областей.

Наразі обмолочено 251,4 тис. га, що становить 3% від прогнозованої площі (торік на цю дату було обмолочено 331,9 тис. га). Зібрано 1,022 млн тонн зерна нового врожаю за середньої врожайності 40,7 ц/га, повідомляє Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства України.

Зокрема, зібрано:

пшениці – 264,61 тис. тонн із площі 64,13 тис. га, середня врожайність становить 41,3 ц/га;

ячменю – 719,4 тис. тонн, обмолочено 171,66 тис. га, середня врожайність – 41,9 ц/га;

гороху – 35,11 тис. тонн, обмолочено 15,6 тис. га, середня врожайність – 22,5 ц/га.

Найбільші обсяги збирання в південних регіонах:

Одещина – 389 тис. тонн з площі 93 тис га (зокрема 32,2 тис. тонн пшениці, 328,7 тис. тонн ячменю та 28,1 тис. тонн гороху).

Миколаївщина – 347,2 тис. тонн з площі 95 тис.га, (зокрема 108,8 тис. тонн пшениці, 232,5 тис. тонн ячменю та 5,9 тис. тонн гороху).

Загалом по країні площі порівняно з минулим роком на цю дату обмолочено менші, однак середня врожайність поки фіксується вища: 40,7 ц/га проти торішніх 26,1 ц/га.

Також у Херсонській та Івано-Франківській областях розпочали збирання ріпаку. Наразі обмолочено 1,22 тис. га, що становить 4% від запланованої площі. Зібрано 2,68 тис. тонн олійної культури за середньої врожайності 22 ц/га.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україні стартували жнива: врожай зернових та олійних прогнозується на рівні 81-83 млн тонн